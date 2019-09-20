التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقه الحوثيون

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية أنّه اعترض ودمّر زورقا مفخّخا غير مأهول أطلقه المتمردون الحوثيون الخميس من اليمن، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

يأتي هذا وسط توترات متصاعدة بين السعودية وإيران في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج المملكة وجعل أسواق الطاقة في مأزق.

ونقلت واس عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العسكري بقيادة الرياض قوله إنّ “منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس محاولة للميليشيا الحوثية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي و”إرهابي” وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بُعد، قامت الميليشيا الحوثية بإطلاقه من محافظة الحديدة” بغرب اليمن.

واضاف: “تم تدمير الزورق المفخخ الذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية”.

ولم يصدر تعليق عن الحوثيين.

وتعرّضت السبت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في أبقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة. وتبنى المتمردون الحوثيون في اليمن الضربات، لكن الولايات المتحدة قالت إن الهجمات انطلقت من إيران. (أ ف ب)