التحالف: هجمات الحوثيين ضد السفن خطط لها الحرس الايراني

عرض التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن السبت، أدلة قال أنها تثبت أن هجمات القرصنة التي نفذها الحوثيون ضد السفن "تمت بتخطيط من الحرس الثوري الإيراني".

وتأتي الاتهامات التي لم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأنها من طهران، في ظل احتجاز الحوثيين منذ أيام "سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة (غرب اليمن)".

وتحدث الحوثيون على أنها "تمارس أعمالا عدائية وتحمل معدات عسكرية"، بينما نفى التحالف ذلك مؤكدا أنها كانت تقوم بـ"مهمة بحرية وتحمل معدات مدنية لتشغيل مستشفى سعودي ميداني".

التحالف: السفن التي تعرضت لهجمات قرصنة حوثية كانت بتخطيط من الحرس الثوري الإيراني #العربية pic.twitter.com/hzqIfUJzqV — العربية (@AlArabiya) January 8, 2022

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في مؤتمر صحفي السبت إن "السفن التي تعرضت لهجمات قرصنة حوثية بتخطيط من الحرس الثوري الإيراني، وجميع أسلحة الحوثيين إيرانية الصنع".

واتهم المالكي جماعة الحوثي باستخدام ميناء الصليف بالحديدة كغطاء لعملياتها الإرهابية وتفخيخ الزوارق البحرية"

وأضاف ان "ميناء الحديدة البوابة الرئيسية لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية" مؤكدا ان التحالف لا يرغب في استهداف الموانئ ويسعى لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وكشف المالكي عن ان الحوثيين اطلقوا 432 صاروخاً باليستياً من الحديدة، بالإضافة إلى 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر.

وأوضح أنه سجّل 13 انتهاكاً على السفن التجارية من قبل الحوثيين انطلاقاً من الحديدة، مشيراً إلى تدمير عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات في البحر الأحمر.

وبشكل مستمر يعلن التحالف عن إحباط هجمات للحوثيين سواءً في البحر الأحمر أو عبر المسيرات المفخخة والصواريخ تجاه السعودية.

ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.