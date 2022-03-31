التحالف يؤكد التزامه بوقف العمليات في اليمن استجابة لطلب مجلس التعاون

اكد التحالف بقيادة السعودية الخميس، التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني استجابة لطلب أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

وقال التحالف في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية أن قواته الجوية ”لم تنفذ أي عمليات قتالية في الداخل اليمني“ منذ القرار الذي اتخذه الثلاثاء، بوقف العمليات العسكرية من اجل انجاح المشاورات اليمنية-اليمنية التي تستضيفها الرياض.

واضاف انه ”يتخذ كافة الخطوات لإنجاح وقف العمليات العسكرية وصنع السلام الشامل“.

يذكر أن المشاورات اليمنية - اليمنية كانت انطلقت الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، حيث أكد الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، في كلمته في افتتاح المشاورات أن "الحل السلمي هو السبيل الوحيد للأزمة اليمنية".

كما ثمّن استجابة تحالف دعم الشرعية باليمن لدعوة وقف إطلاق النار، مؤكداً أنها "مشكورة وداعمة".

ويشارك في تلك المشاورات التي ستسمر أسبوعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والحكومة اليمنية. فيما ستتناول ستة محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.

#عاجل

التحالف: ملتزمون بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني استجابة لطلب أمين عام مجلس التعاون. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 31, 2022

وكانت وكالة ”رويترز“ نقلت عن مسؤول سعودي قوله إن ”المملكة ردت بإيجابية على اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن“.

ويحاول المجتمعون في الرياض بحث العديد من المواضيع والقضايا والخروج بتوصيات من أجل الوقوف على الأولويات في ملف الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سلمي يعيد الحياة إلى البلد الذي أنهكته الحرب.