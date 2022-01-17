"لن يمر دون عقاب".. الإمارات تتوعد الحوثيين بعد هجوم أبو ظبي

توعدت الإمارات المتمردين الحوثيين في اليمن على خلفية استهدافهم مناطق ومنشآت في أبو ظبي الاثنين، مؤكدة ان هذا الاعتداء "الآثم" لن يمر دون عقاب.

وشهدت إمارة أبو ظبي الاثنين، انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي، وأسفر أحدهما عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 اخرين.

جاء ذلك مقابل إعلان الحوثيين عن عزمهم إصدار بيان عن "عملية عسكرية نوعية نفذتها قواته في العمق الإماراتي"، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت وكالة الانباء الاماراتية مساء الاثنين، ان وزير خارجية الدولة ادان "استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتيه اليوم (الاثنين).. وأكد أن هذا الإستهداف الآثم لن يمر دون عقاب".

وأضافت الوكالة ان وزارة الخارجية اكدت في بيان أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم".

ووصف البيان الهجمات بأنها "جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية" بحسب الوكالة.

وزير خارجية دولة الإمارات: ندين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في الدولة اليوم.#وام https://t.co/0srbsrpUfa pic.twitter.com/o3RlTU0vhR — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 17, 2022

وتابع البيان ان "هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الارهاب والفوضى في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة".

ودعت وزارة الخارجية الاماراتية في بيانها "المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما".

كما أعربت عن "تعازيها الصادقة لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي و مواساتها للمصابين وأهاليهم متمنية لهم الشفاء العاجل".

إدانات عربية لهجوم أبو ظبي

في الغضون، توالت ردود الفعل العربية المنددة بالهجوم "الارهابي" الذي استهدف الامارات.

تنديد عربي واسع بهجوم أبو ظبي

فقد دانت قطر الهجوم واصفة إياه بـ"الإرهابي".

وقالت في بيان إن "استهداف المنشآت المدنية والمرافقة الحيوية هي عمل إرهابي ينافي كل الاعراف والقوانين الدولية"، مجددة موقف دولة قطر "الثابت من رفض العنف والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية".

كما أدان الاردن "الاعتداء الإرهابي الجبان"، مشددة على أن "أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن المملكة".

واعتبرت السعودية في الاستهداف "هجوما إرهابيا جبانا"، مؤكدة "وقوفها التام مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها".

واعتبرت الكويت الاستهداف "عدوانا إرهابيا جبانا"، داعية مجلس الأمن إلى "وضع حد للسلوك العدواني للمليشيات الحوثية، وصيانة الأمن والسلم الدوليين".

ووصفت البحرين الهجوم بأنه "اعتداء إرهابي جبان وسافرا على سيادة الإمارات"، مؤكدة تأييدها إلى "كافة الإجراءات التي ستتخذها الإمارات للتصدي لهذه الأعمال التخريبية".

بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 17, 2022

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيان التضامن مع الإمارات "ضد هذا التعدي السافر"،

كما أدان رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري "هذا العدوان"، مطالبا "بوقفة عربية تحمي الخليج وأمنه وشعبه وتوقف التمدد الإيراني في دولنا ومجتمعاتنا".

وفي اليمن، قالت الخارجية في بيان إدانة إن ذلك "تصعيدا غير مسبوق واعتداءات ارهابية ممنهجة".

Exclusive for Al Mayadeen: 20 drones and 10 Yemeni ballistic missiles were able to reach sensitive targets in the #UAE#ابوظبي #الامارات pic.twitter.com/A94xK5FywF — Mohammad Javad Omidali (@Mj_omidali) January 17, 2022

وأكدت أن "ذلك يدل على تخبط المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وإحباطها بعد هزائمها في جبهات القتال بمأرب وشبوة في اليمن".

كما أدانت تركيا، الإثنين، الهجمات التي استهدفت العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.