التحالف يحبط هجوما حوثيا "وشيكا" جنوبي البحر الأحمر

قال التحالف بقيادة السعودية في اليمن الاحد، انه احبط هجوما وصفه بالوشيك للمتمردين الحوثيين كان يستهدف حرية الملاحة في منطقة جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف في بيان ”دمرنا زورقا مفخخا بالحديدة، وأحبطنا هجوما وشيكا يستهدف حرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر“.

واضاف انه تمكن من تدمير ”ما مجموعه 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر“، مؤكدا أن جهوده أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأعلن التحالف في وقت سابق الاحد، تعرض محطة تحلية المياه بالشقيق، ومنشأة أرامكو بجازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب، ومعمل الغاز بمحطة أرامكو في ينبع، لهجوم عدائي حوثي بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وكشف أيضا عن "محاولة عدائية من قبل الميليشيا لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط" جنوبي البلاد.

وقال التحالف في بيان إنه اعترض ودمر أكثر من 7 طائرات مسيرة اطلقها الحوثيون باتجاه جنوب السعودية، مشيرا إلى تصعيد الميليشيات لهجماتها العدائية لاستهداف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية في المملكة مستخدمة الطائرات المسيرة وصواريخ باليستية وأخرى من نوع كروز.

وأضاف أنه يتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي.

وأكد التحالف وقوع أضرار مادية بمركبات مدنية ومنازل سكنية جراء الهجمات العدائية للحوثيين ولا خسائر بالأرواح، معلنا إحباط هجوم عدائي للحوثيين على معمل الغاز المسال بمحطة أرامكو في ينبع.

ويأتي التصعيد الحوثي، بعد أيام من إطلاق مبادرة خليجية لإجراء محادثات سلام يمنية-يمنية في الرياض أواخر الشهر الجاري تشارك بها الأطراف اليمنية كافة.

وقال التحالف، إن التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية بمثابة الرد على الدعوة الخليجية، ورفض لجهود ومبادرات السلام.

وردت ميليشيا الحوثي على المبادرة، برفض انعقاد المباحثات في الرياض، مطالبة بعقدها في ”دولة محايدة لم تشارك بالحرب“ على حد تعبيرها.