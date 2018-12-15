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التحالف يدمر مسجدا في سوريا استخدمه داعش مركزا للقيادة

التحالف يدمر مسجدا في سوريا استخدمه داعش مركزا للقيادة
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