التحالف يدمر ورشا لتجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة في صنعاء

كان التحالف أعلن في وقت سابق عن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للحركة، في محافظة مأرب اليمنية.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن تدمير ورش تابعة لحركة أنصار الله الحوثية في صنعاء، قال انها تستخدم لتجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة.

ونقل الإعلام الرسمي السعودي عن التحالف قوله، إن العملية "تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق عن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للحركة، في محافظة مأرب اليمنية.

#فيديو| التحالف ينشر فيديوهات لعملية تدمير مخزن طائرات بدون طيار داخل كهف بمحافظة #صنعاء، وتدمير موقع ورش لتجميع صواريخ الدفاع الجوي بصنعاء.#واس_عام pic.twitter.com/mC2Rk564K3 — واس العام (@SPAregions) March 21, 2021

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف، تأكيده فاعلية عمليات الإسناد وتأثيرها "الموجع" على الحوثيين.

ولفت إلى أن جميع العمليات العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعرب عن "دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين".

التحالف ينشر فيديوهات للعملية الجارية في مأرب لدعم الجيش الوطني#العربية pic.twitter.com/TD2K78POb4 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 21, 2021

في سياق متصل، عرض التحالف فيديوهات لاستهداف معدات وعناصر الحوثيين، في إطار عملياته لدعم الجيش الوطني في مأرب.

ودمّر التحالف "منظومة دفاع جوي معاد تابعة للميليشيات الحوثية في جبهة مأرب"، وشمل تدمير المنظومة "كافة مكوناتها والخبراء الأجانب"، بحسب التحالف.

وأضاف أن "جميع العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني". وشدد التحالف على استمراره في "دعم عمليات الجيش الوطني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين".

