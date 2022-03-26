"التحالف" يستهدف مواقع في صنعاء والحديدة

بدأ التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عملية عسكرية واسعة النطاق لاستهداف مواقع في صنعاء والحديدة في اليمن، معلنا أن تلك العملية مستمرة حتى تحقيق أهدافها، ومبينا أنها تأتي استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثيرِ على أمن الطاقة.

وقال التحالف: "إن قواتنا تنفذ ضربات جوية لمصادر التهديد في صنعاء والحديدة"، مشيرا إلى أنه مارس أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيبن على المنشآت النفطية

ودعا التحالف المدنيين لعدم التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشآة نفطية بالحديدة، مؤكداً على أنه سيتعامل مباشرة مع مصادر التهديد، مشيراً إلى أنه سيجنب الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية.

وأضاف التحالف أن هدفه حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمانُ سلاسل الإمداد، وأن على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية بمراحلها الأولى.

كما أعلن التحالف ، ليلة الجمعة إلى السبت، عن اعتراض وتدمير مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية، وقال التحالف إن الطائرتين المسيرتين المفخختين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشآت نفطية بمدينة الحديدة غرب اليمن.

فيديو لإخماد الحريق المحدود في محطة صامطة لتوزيع الكهرباء

#العربية pic.twitter.com/GlSGsH3txT — العربية (@AlArabiya) March 25, 2022

وقال التحالف، في وقت سابق الجمعة، إنه رغم تنفيذ ميليشيات الحوثي 16 هجوما عدائيا بينها عملية استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة فإنه يمارس ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات اليمنية.

وأكد التحالف السيطرة على حريق في خزانين اثنين للمنشأة النفطية دون إصابات أو خسائر بشرية ولا تأثيرات أو تداعيات للهجمات الحوثية على الحياة العامة في جدة جراء الهجوم.

وحذر التحالف الحوثيين من التمادي في انتهاكاتهم الجسيمة وعدم اختبار صبره، مشيرا إلى تناثر شظايا الاعتراض للصواريخ والمسيرات الحوثية التي سقطت في بعض الأحياء السكنية دون أي خسائر بشرية.

كما أعلن مجددا عن تدمير الدفاعات السعودية مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه نجران.

فيديو لاعتراض وتدمير مسيرات أطلقها الحوثيون نحو السعودية

#العربية pic.twitter.com/HNq6oMAppj — العربية (@AlArabiya) March 25, 2022

وأكد التحالف لاحقاً أن "الهجمات العدائية اليوم أطلقت من مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة"،

مضيفاً: "نراقب أنشطة مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو السعودية". وتابع: "نقيم التهديدات والتداعيات والإجراءات تأخذ بالاعتبار الأمن الإقليمي والجماعي".

وكان التحالف قد أعلن عن سقوط مقذوف معادٍ على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة. وأوضح أن حريقا محدودا اندلع بالمحطة، مشيرا إلى عدم سقوط أي خسائر بشرية. وقال: "نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد بالتوقيت المناسب".

كما أعلن التحالف "استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب"، مشيرا إلى وقوع "أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات".

وكان أعلن في وقت سابق، تدمير الدفاعات السعودية مسيّرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه نجران، كما دمرت الدفاعات صاروخا باليستيا أطلق نحو جازان.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت 9 طائرات مسيرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه المنطقة الجنوبية فجر اليوم الجمعة.

وحذر التحالف من محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية إفشال المشاورات المقررة في 29 مارس الجاري في العاصمة السعودية الرياض بين أطراف الصراع في اليمن.

ونوه في بيان اليوم الجمعة، باستمرار الأعمال العدائية الحوثية، مؤكدا أن الميليشيا تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي.