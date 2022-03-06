التحالف يدك معاقل الحوثيين في حجة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية الاحد، انه شن خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية أكثر من ثلاثين غلرة جوية استهدفت مواقع الحوثيين شمالي محافظة حجة في غرب اليمن.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مقاتلاته "شنت خلال الـ24 ساعة الماضية 31 غارة جوية على مواقع مليشيا الحوثي، شمالي محافظة حجة".

وأضاف أن الغارات أسفرت "عن تدمير 16 آلية عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف المليشيا (لم يذكر عددها)".

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي حول بيان التحالف.

وأعلنت قوات موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في وقت سابق الاحد، أنها صدت هجوما خاطفا نفذته جماعة "أنصار الله" الحوثية بمديرية عبس غرب محافظة حجة.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، أنه بنهاية العام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.