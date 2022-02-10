التحالف يطالب المدنيين بإخلاء مواقعهم المستخدمة عسكرياً في صنعاء

طالب التحالف العربي بقيادة السعودية المدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء بإخلاء المواقع المدنية التي يتم استخدامها عسكريا خلال الـ72 ساعة المقبلة.

طالب التحالف العربي بقيادة السعودية المدنيين في مدينة صنعاء بضررة إخلاء المواقع المدنية التي يتم استخدامها عسكريا خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر حسابها بموقع التواصل لاجتماعي "تويتر"، فقد وجهت قوات الحالف نداء إلى المدنيين في صنعاء بضرورة إخلاء المواقع التي يتم استخدامها عسكريا من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وشدد التحالف على أنه "سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات"، مبررا ذلك بقوله: "تعمد المليشيا استهداف المطارات المدنية تمادٍ لا يمكن تغاضيه ويستوجب الردع".

وأعلن التحالف في وقت سابق الخميس، سقوط جرحى من المدنيين، في مطار أبها، جراء سقوط شظايا طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المطار، و دمرتها الدفاعات السعودية.

وتحدث التحالف عن سقوط 12 إصابة مدنية طفيفة من العاملين والمسافرين من جنسيات مختلفة في مطار أبها. مؤكدا أنه "سيتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".

ولاحقا أعلن التحالف عودة الحركة الجوية بانسيابية بالمطار بعد إجراءات السلامة المعتادة.

وأكد التحالف في بيان أنه سيتخذ "إجراءات عملياتية حازمة استجابة للتهديدات ضد المطارات المدنية والمسافرين"، مؤكداً أن الحوثيين اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين"، مشيراً إلى أن "تعمد ميليشيا الحوثي استهداف مطارات مدنية تمادٍ لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع".

من جهة اخرى، أعلن التحالف أنه شن 18 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية في مأرب وحجة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف إنه تمكن من "تدمير 12 آلية عسكرية، وإن هناك خسائر في صفوف المليشيا".

وقال التحالف إن أنصار الله "اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين"، مشددا على أن "تعمد المليشيا استهداف المطارات المدنية تمادٍ لا يمكن تغاضيه ويستوجب الردع".

وأكد التحالف أنه "سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات".