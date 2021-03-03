التحالف يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

اعلنت قوات التحالف العربي في اليمن التي تقودها السعودية، انها اعترضت الاربعاء، طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط".

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

