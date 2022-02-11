التحالف يواصل ضرباته للحوثيين والقوات اليمنية تتقدم نحو مركز حرض

واصل التحالف العربي بقيادة السعودية ضرباته للحوثيين في مدينتي حجة وصعدة شمال غربي اليمن، فيما تواصل القوات الحكومية تقدمها نحو مركز مديرية حرض، حيث استعادت السيطرة على مواقع مهمة شرقيها بعد معارك عنيفة.

وقال التحالف في بيان أن "الاستهدافات في حجة وصعدة دمرت 13 آلية وسجلت خسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية".خلال 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك فيما تواصل "ألوية اليمن السعيد" التابعة للقوات اليمنية تقدمها نحو مركز مديرية حرض بمحافظة حجة، حيث تم استعادة السيطرة على قرى أم الحصم وأم التراب والحمراء شمال شرقي مدينة حرض، وذلك بعد معارك قوية مع الحوثيين، بحسب قناة "العربية".

واضافت القناة ان تمشيط الأحياء الجنوبية والشرقية متواصل بعد وصول تعزيزات من لواءي العاصفة والعروبة التابعتين للقوات الحكومية من جبهة صعدة، التي أعلن التحالف عن بدء عملية عسكرية لألوية اليمن السعيد بها مع استمرار استهداف طيران التحالف للتجمعات والآليات الحوثية.

وأسفرت هذه الاستهدافات عن خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في صفوف الميليشيا الحوثية.

وواصلت قوات الجيش اليمني، لليوم السابع على التوالي، تقدمها في جبهة حرض شمال محافظة حجة، وسط انهيارات في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأوضح قائد لواء الفرسان العميد عبدالحكيم غضبان أن عناصر من الجيش نفذوا، الخميس، عملية هجومية مباغتة على مواقع ميليشيا الحوثي، تمكنوا خلالها من تحرير قرى "أم الحصم"، و"أم التراب"، و"الحمراء" شمال شرقي مدينة حرض.

ولفت العميد غضبان إلى أن قوات الجيش، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، تواصل تمشيط الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة حرض وملاحقة من تبقى من عناصر الحوثي، وتطهيرها من الألغام.

وفي السياق، نفذت مقاتلات التحالف عدة غارات جوية استهدفت بها تجمعات للميليشيا في المدينة ذاتها، وأسفرت عن مصرع وجرح العشرات من العناصر الحوثية وتدمير آليات تابعة لهم.

وفي وقت سابق الخميس، أحكمت قوات الجيش اليمني الحصار على عناصر ميليشيا الحوثي وسط مدينة حرض الحدودية بعد أن أمّنت سلسلة جبلية شرق المدينة كانت الميليشيا تحاول عبرها فك الحصار المضروب على عناصرها منذ يوم الجمعة الماضي.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.