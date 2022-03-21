التحالف يوثق تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية (فيديو)

وثق التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عبر مقاطع فيديو نشرها مساء أمس الأحد، عملية تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثيين من اليمن، باتجاه جنوب المملكة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" على حسابها في "تويتر" مقاطع الفيديو معلقة بالقول: "قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تنشر لقطات فيديو توثق عملية اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة فجر الأحد لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية".

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب بالمملكة.

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تنشر لقطات فيديو توثق عملية اعتراض وتدمير 4 طائرات مسّيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة فجر الأحد لاستهداف الأعيان المدنية و المنشآت الاقتصادية.#واس_عام pic.twitter.com/Lxdx8iXw4a — واس العام (@SPAregions) March 20, 2022