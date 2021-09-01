التحالف يُدمر اربع مسيرات حوثية مفخخة في الاجواء اليمنية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية الأربعاء، انه اعترض ودمر في الاجواء اليمنية اربع طائرات مسيرة مفخخة اطلقها الحوثيون.

وقال التحالف في بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن قواته الجوية "قامت باعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة رابعة في الأجواء اليمنية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن التحالف، في 3 بيانات منفصلة، اعتراض وتدمير 3 طائرات حوثية مسيرة في الأجواء اليمنية.

ولم يصدر عن الحوثيين أي تعليق حول بيانات التحالف، حتى الساعة 17:35 (ت.غ).

ويطلق الحوثيون صواريخ بالستية ومسيّرات مفخخة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن بإحباط الهجمات، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من سكانه البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء.