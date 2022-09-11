التحقيق بتهم فساد منسوبة لوزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار

قالت وسائل اعلام عراقية الاحد، ان محكمة مختصة بقضايا الفساد فتحت تحقيقا حول وقائع فساد منسوبة لوزير النفط إحسان عبدالجبار ، بينها الاستيلاء على أراض وطلب الرشوة.

ونقل موقع "العهد نيوز" عن مصدر مطلع قوله ان “محكمة الكرخ المختصة بالنزاهة تحقق بمعلومات عن استيلاء وزير النفط احسان عبدالجبار على اراض في بغداد والبصرة”.

وبحسب المصدر، فإن “المعلومات تشير الى استيلاء الوزير على اراض عائدة لنفط الوسط في المنصور ببغداد والرباط بالبصرة وبيعها خلافا للقانون”.

ومن جانبه، قال موقع قناة "روسيا اليوم" انه توجد أيضا اتهامات للوزير "بطلب مبالغ مالية من شركات أجنبية مقابل إحالة المناقصة الخاصة بتحديث مشروع تحلية الغاز وملحقاته في حقل القرنة الغربي الثاني".

وبلغ مجمل القضايا المسجلة ضد الوزير عبدالجبار في هيئة النزاهة، 29 قضية جزائية أحيلت إلى القضاء، بحسب ما كشفت تقارير إعلامية.