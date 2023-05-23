التحقيق مع سائق اقتحم بشاحنته الحواجز الأمنية قرب البيت الأبيض (فيديو)

اصطدمت سيارة بالحواجز الأمنية قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، وذلك حسبما أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

وأكد رئيس الاتصالات بالخدمة السرية الأمريكية، أنتوني غوغليلمي، أن الحادث لم يؤدي إلى وقوع إصابات، مشيرًا إلى أن سبب الاصطدام يخضع للتحقيق.

وكتب غوغليلمي في تغريدة على موقع "تويتر" أن "سبب وقوع الحادث ما زال قيد التحقيق".

وأفاد غوغليلمي بأن ضباط الفرقة النظامية للخدمة السرية احتجزوا سائق شاحنة صغيرة بعد اصطدامه بالحواجز الأمنية على الجانب الشمالي من ميدان لافاييت في الشارع السادس عشر. ولم يصب أي جهاز سري أو البيت الأبيض بأذى جراء الحادث.

The truck has been deemed safe by @DCPoliceDept & preliminary investigation reveals the driver may have intentionally struck the security barriers at Lafayette Square. Charges will be filed by the United States Park Police with investigative support from the #SecretService. — Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) May 23, 2023

وأشار رئيس الاتصالات في البيت الأبيض، إلى أنه تم إغلاق العديد من الشوارع وممرات المشاة كجزء من التحقيق. وأضاف أن سائق الشاحنة ربما قد تسبب عمدًا في حادث الطريق.

وأوضح أن التحقيق الأولي يشير إلى أن السائق ربما قد صدم الحواجز الأمنية في ساحة لافاييت عمدًا.

وستوجه شرطة بارك الأمريكية الاتهامات، بمساعدة تحقيقية من جهاز الخدمة السرية. كما يجري تحقيق مستفيض للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته.