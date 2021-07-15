التشكيلة ضمت "ثوريين": قطع طرقات ومظاهرات بعد اعتذار الحريري

اندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مدن لبنانية التي شهدت ايضا قطع للطرقات في اعقاب اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، التي رفضها الرئيس ميشيل عون.

قطع طرقات واحتجاجات

وقالت مصادر اعلامية لبنانية ان المتظاهرين في صور حطموا محتويات المطاعم والمقاهي وطردوا الزبائن منها، فور سماعهم باعتذار الحريري. وهو ما جرى ايضا في صيدا، حيث تم قطع اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين.

وفي بيروت قطع محتجون السير على كورنيش المزرعة بالاجاهين، وطريق الكولا بالاتّجاهين، وعند اوتوستراد هادي نصرالله قطع بالاطارات المشتعلة

قائمة ثورية لم يوافق عليها الرئيس عون

وضمت القائمة التي قدمها الحريري لرئيس البلاد بدا لافتا فيها ورود اسماء قدمت نفسها لفترة طويلة على انها معارضة بشكل تام للسلطة بكل اشكالها ومن هذه الاسماء نذكر حياة ارسلان ومارك ضو وجمانة حداد.

صيدليات تتوقف عن العمل

بالتزامن أعلن تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان التوقف عن العمل اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة إلى حين إقرار وزارة الصحة لجداول ومؤشر الأسعار وتأمين الحماية للصيدليات.

وقال التجمع في بيان: “بعد الاستباحة اليومية التي تتعرض لها الصيدليات وتهديد الصيدلي بحياته وممتلكاته نتيجة لعدم توفر الأدوية في الصيدليات على مرأى ومسمع من وزارة الداخلية والقوى الأمنية، وبعدما حدد وزير الصحة أكثر من موعد لإصدار اللوائح التي تبين الأدوية المدعومة والاخرى التي سيرفع عنها الدعم إلا إنه وللأسف لم يتم الإيفاء بأي من تلك الوعود وبقيت حبرا على ورق وبقيت الصيدليات بمواجهة الناس خالية من الآدوية نتيجة لتمنع المستوردين والمستودعات عن التسليم قبل صدور اللوائح”.

"ارتفاع جنوني" للدولار

وفور اعلان الاعتذار ارتفع الدولار بشكل جنوني متخطيا عتبة العشرين ألف ليرة، وقالت مصادر لبنانية متابعة ان سعر الدولار بين مبيع وشراء، تراوح بين الـ19900 و20000 ليرة في السوق الموازية بعد اعتذار الحريري، بعدما كان سجل صباحا سعرا بحدود 19200 ليرة.

وكان الحريري كلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه عجز خلال أشهر على إيجاد صيغة للتوافق على تشكيلة حكومية تبدأ مسارا إصلاحيا يطلبه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.