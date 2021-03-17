التصدي لطائرتين مسيرتين فوق مقر الحكومة اليمنية في عدن

يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام متظاهرين غاضبين لقصر معاشيق الرئاسي في عدن.

قالت مصادر محلية في اليمن إن المضادات الأرضية تصدت لطائرتين حلقتا قرب منطقة معاشيق مقر الحكومة اليمنية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

ويأتي ذلك بعد يوم من اقتحام متظاهرين غاضبين لقصر معاشيق الرئاسي في عدن، الثلاثاء، احتجاجا وتنديدا بحالة التدهور غير المسبوقة في الخدمات الضرورية، وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وانقطاع المرتبات.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة ”تمكنت من تدمير وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية في محاولة لاستهداف قصر معاشيق“.

وقال المالكي حينها إن ”هذه المحاولة الإرهابية البائسة لاستهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار عدن الدولي أثناء وصول دولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية“.

