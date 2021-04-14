التلفزيون الإيراني: "هجوم أربيل" أسفر عن مصرع وإصابة 10 ضباط موساد

نقلت وكالة "تسنيم" وقناة التلفزيون الإيراني على "تلغرام" ووكالات أخرى عن قناة "صابرين نيوز"، تأكيدها أن حصيلة الهجوم على المركز التابع للموساد بأربيل بلغ 10 ضباط بين قتيل وجريح.

وأفادت قناة "صابرين نيوز"، نقلا عن مصدر أمني، أن

"الهجوم على مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد الإسرائيلي، أسفر عن 10 ضحايا صهاينة ما بين قتيل وجريح"، وفق القناة.

وكشفت "صابرين نيوز" عن هويات 3 قتلى وهم: "منحانين نوعام ،عكيفا عامي، وبيريز جيكوب".

ولفتت القناة إلى أنه "لهؤلاء الضباط الإسرائيليين نشاطات استخبارية في مركز تابع للموساد في أربيل منذ عدة أشهر، وهناك معلومات دقيقة عن الموقع ونوعية النشاطات الاستخبارية للموساد فيه"، مؤكدة أنها "ستنشر هذه المعلومات عند اللزوم".

وكانت حكومة كردستان العراق، نفت اليوم الأربعاء، وجود أي مركز استخباراتي إسرائيلي في الإقليم، مؤكدة أن نشر أخبار مماثلة يستهدف العملية السياسية في الإقليم.