التوقيع على اتفاق الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سوريا

وقّع وزراء الطاقة والكهرباء في الأردن ولبنان وسوريا، في العاصمة اللبنانية عقد تزويد الطاقة الكهربائية واتفاقية العبور اللازمتين للبدء بتزويد الطاقة الكهربائية من الأردن الى لبنان عبر الشبكة الكهربائية السورية.

تزويد لبنان بالكهرباء

وسيزود الاتفاق لبنان المحروم من الكهرباء، بنحو 150 ميغاواط من منتصف الليل حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي و250 ميغاواط على مدار اليوم وهو ما يوازي حوالي ساعتين كاملتين من استهلاك الكهرباء.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض: "سنؤمن 250 ميغاواط من الكهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الأشقاء في سوريا ونعول على هذا العمل العربي المشترك لكي نوسع التعاون بين الدول العربية".

وأضاف الوزير اللبناني، أن تطبيق اتفاق استجرار الطاقة يبقى بانتظار تمويل البنك الدولي، الذي من المنتظر أن يتم خلال الشهرين المقبلين، كذلك أشار إلى أنه يتم العمل على توقيع عقد الغاز العربي بقيادة مصر والتعاون مع الأردن وسوريا.

الاردن: التزويد مباشرة

وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قال خلال التوقيع، إن تزويد لبنان سيتم من شبكات النقل مباشرة، مشددا على أن سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان "لن يحقق أي خسائر للنظام الكهربائي الأردني"، حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع.

وأضاف لـقناة "المملكة"، أن البنك الدولي "سيمول توليد ونقل الكهرباء إلى لبنان، ويجب التأكيد على الكلفة التي تغطي التوليد والنقل".

سوريا: الكهرباء فاتحة لجميع الملفات



بدوره قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، خلال مراسم التوقيع، إن "الخطوة ستكون فاتحة خير وبداية تعاون في سائر الملفات ونحن جاهزون لتوقيع الاتفاقية".

وأضاف، أن سوريا أنجزت كامل الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان عبر سوريا وستقدم كل التسهيلات لإتمام الاتفاق.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أكد وزير الكهرباء السوري أن الجانب السوري جاهز فنيا للربط الكهربائي مع الأردن.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن سلسلة مشاريع تقوم بها شركة الكهرباء الوطنية لتعزيز منظومة الربط الكهربائي مع الدول العربية المجاورة، حيث سيتم البدء بتصدير الكهرباء للبنان وفقا لشروط الاتفاقيات الموقعة الامر الذي سيعزز من موثوقية الأنظمة الكهربائية المرتبطة ويحقق منافع فنية واقتصادية ويساهم في السعي نحو تكامل البلدان العربية كمقدمة لسوق عربية مشتركة للكهرباء.