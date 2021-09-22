الثاني خلال خمسة أيام.. رفع جديد لأسعار الوقود في لبنان

رفعت الحكومة اللبنانية أسعار المحروقات في السوق المحلية، في زيادة هي الثانية خلال خمسة أيام.

وقالت الوزارة في بيان إن السعر الجديد لصفيحة البنزين (20 لترا) 98 أوكتان ارتفع 16.2 بالمئة إلى 209 آلاف و300 ليرة (138.6 دولارا وفق السعر الرسمي).

كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 16.1 بالمئة إلى 202 ألف و400 ليرة (134 دولارا).

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم 15 ألفا و500 ليرة، في تحسن عن الأسعار السابقة التي تجاوزت 21 ألفا، قبل تشكيل الحكومة الحالية؛ بينما يبلغ رسميا 1510 ليرات.

وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في حديث إلى "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "الجمارك طلبت من الشركات المستوردة، التوقف عن تسليم المحروقات للمحطات، ليتسنى لها الحصول على مخزون في مستودعاتها".

وقال: "من المتوقع أن يكون هناك مرحلة جديدة من رفع الدعم على الوقود، من خلال وضع سعر جديد لصرف الدولار اللازم لشراء الوقود إلى أكثر من 12 ألف ليرة لبنانية من 8000 حاليا".

وتعد أزمة الوقود إحدى أبرز انعكاسات أزمة اقتصادية حادة يعانيها لبنان منذ أواخر 2019، وتسببت بانهيار مالي، وعدم وفرة النقد الأجنبي الكافي لاستيراد السلع الأساسية، كالأدوية وغيرها.