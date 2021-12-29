الثلوج تدفن منزلا بالكامل في كاليفورنيا (فيديو)

نشر أميركيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمنزل غمرته الثلوج بشكل كامل في ولاية كاليفورنيا، عقب عاصفة ثلجية قوية ضربت المنطقة.

مقطع الفيديو يظهر الثلوج الكثيفة التي تراكمت في الفناء الخلفي لمنزل في ساوث ليك تاهو، بحسب ما ذكرت وكالة "CBS News".

ويُعد شهر ديسمبر رسميًا أكثر الشهور التي تتساقط فيها الثلوج في المنطقة وفقًا لمختبر سييرا للثلج في جامعة كاليفورنيا في بيركلي.