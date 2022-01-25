الثلوج تشل حركة السير إسطنبول

توقف حركة المرور بشكل كامل في اسطنبول، فيما علق كثيرون في الطرق واضطروا للسير على الأقدام، بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وزاد تساقط الثلوج في اسطنبول من تأثيره في ساعات المساء، وتقطعت السبل بمئات السيارات على الطريق السريع في إسطنبول، في حين اضطر الكثير لمتابعة طريقهم سيرا على الأقدام.

وأعلن والي إسطنبول عن عطلة للمؤسسات العامة الثلاثاء.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية، إلغاء جميع الرحلات الجوية حتى فجر الغد.

وتصدرت الحالة الجوية في تركيا عدة هاشتاغات بأكثر من 100 ألف تغريدة للتعبير عن مدى الاستياء من سوء مستوى خدمة بلدية إسطنبول، وفشلها في إدارة تبعات العاصفة الثلجية.

وأفادت المعلومات بأن كاسحات الثلوج لم تعمل طوال الوقت، ولم يُرش الملح الذي يساعد في عدم الانزلاق، وأكثر ما زاد غضب السكان هو انتشار صور رئيس البلدية، أكرم إمام أوغلو، وهو يتناول العشاء في أحد المطاعم، حيث قال مغردون إنه فشل في إدارة واحدة من أهم شؤون المدينة.