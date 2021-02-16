الجامعة العربية تدعو للتهدئة على الحدود السودانية الاثيوبية

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إلى تهدئة الوضع على الحدود بين السودان وإثيوبيا.

وذكرت الجامعة في بيان أنها " تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا، والتقارير والتصريحات التي صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية بين الدولتين".

وحدة اراضي السودان

وأكد البيان "التزام الجامعة الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء"، وأشار إلى "وقوف الجامعة مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها".

دعت الجامعة إلى "الارتكاز على الحوار لمعالجة هذا الموقف في أقرب فرصة، تأسيساً على الرغبة المعلنة للدولتين في حله بالطرق السلمية، وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الجانبين".

تشهد الحدود السودانية الإثيوبية منذ منتصف ديسمبر الماضى توترات أمنية ومناوشات بين الجانبين.

وتتهم الخرطوم مزارعين إثيوبيين مدعومين بقوات إثيوبية بالاستيلاء على أراض في منطقة "الفشقة" السودانية على الحدود مع إثيوبيا، وفلاحتها منذ العام 1995.

كمين للجيش السوداني

وأعلن الجيش السوداني فى 16 ديسمبر الماضى تعرض قوة تابعة له لكمين داخل الأراضي السودانية في منطقة "أبو طوير" شرق ولاية القضارف على الحدود مع إثيوبيا، متهما "القوات والميليشيات الإثيوبية" بتنفيذه.

وعقب ذلك، نشر السودان قوات في المنطقة الحدودية، وأعلنت الخرطوم فيما بعد استعادتها ما أسمتها "الأراضي المغتصبة".

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