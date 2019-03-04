الجبير: كندا ماضية في صفقة الاسلحة مع السعودية

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

أعربت السعودية يوم الاثنين عن اعتقادها بأن كندا ستمضي قدما في صفقة أسلحة قيمتها مليارات الدولارات مع المملكة على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء الكندي بأن أوتاوا تبحث عن سبيل للخروج من الاتفاق.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحفي بالرياض "فيما يتعلق بصفقة السلاح مع كندا، بالنسبة للعربات العسكرية، هناك نرى ونسمع تصريحات من مسؤولين كنديين من وقت لآخر بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي، بأنه ستتم إعادة النظر في هذه الصفقة".

واضاف ان "كندا قد تحاول أن تجد مخرجا لإنهاء هذه الصفقة، لكن الواقع أننا نري الحكومة الكندية مستمرة وبشكل قوي في هذه الصفقة مما يدل على أن هذه التصريحات للاستهلاك المحلي وليس جادا".

كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال في ديسمبر كانون الأول إنه يبحث عن طريقة للخروج من الاتفاق. ويشدد خصوم ترودو السياسيون على ضرورة أن ينهي الاتفاق الذي تفاوضت عليه الحكومة المحافظة السابقة متعللين في ذلك بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومشاركة السعودية في حرب اليمن.