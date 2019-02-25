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الجبير يعلق على تعيين كريمة بندر بن سلطان سفيرة للرياض لدى واشنطن

الجبير يعلق على تعيين كريمة بندر بن سلطان سفيرة للرياض لدى واشنطن
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