الجبير ينفي أي علاقة السعودية بالأزمة بين الملياردير بيزوس والصحيفة التي تبتزه

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير

نفى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أي ضلوع لبلاده في الأزمة بين مالك صحيفة "واشنطن بوست"، جيف بيزوس، ومؤسسة إعلامية أمريكية اتهمها بيزوز بابتزازه.

وأكد الجبير لبرنامج "face the nation" الذي تبثه قناة "CBS" أنه لا صحة لما قاله مالك صحيفة "واشنطن بوست" بخصوص تقديم السعودية دعما ماليا لصحيفة "ناشونال انكويرر" التي تبتز بيزوس بنشر صور فاضحة له مع عشيقته، وذلك لغرض وقف التغطية التي تجريها صحيفته (واشنطن بوست) لجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، بحسب ما زعمه بيزوس.