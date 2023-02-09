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الجزائر تتوعد فرنسا بعد تهريب اميرة بوراوي

تاريخ النشر: 09 شباط / فبراير 2023 - 07:04
قيس سعيد أقال وزير خارجيته على خلفية ضلوعه في تهريب اميرة بوراوي
قيس سعيد أقال وزير خارجيته على خلفية ضلوعه في تهريب اميرة بوراوي

توعد رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، باتخاذ بلاده لموقف حازم اتجاه فرنسا التي اقدمت على تهريب "إجلاء سري وغير قانوني للناشطة الجزائرية أميرة بوراوي إلى فرنسا المطلوبة للقضاء الجزائري.

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واكد بوغالي أن التحقيقات جارية من السلطات الجزائرية وأن السفير الجزائري بفرنسا سعيد موسى استدعي للتشاور، حيث استدعى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سفير بلاده في باريس للتشاور على خلفية محاولة تهريب الناشطة والاعلامية  أميرة بوراوي الى فرنسا بطريقة غير مشروعة وهي المطلوبة للقضاء الجزائري

واكد التلفزيون الرسمي أن دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين تواطؤا في عملية تهريب الناشطة المطلوبة للقضاء الجزائري اثناء تواجدها على الاراضي التونسية ، وهو ما اثار الغضب الجزائري

 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أقال الثلاثاء وزير خارجيته، في خطوة يعتقد انها على خلفية ضلوع الأخير في فضيحة تدخل مسؤولين فرنسيين وضغطهم على تونس في قضية تهريب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي.


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