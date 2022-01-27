الجزائر تطرد اسرائيل من القمة الافريقية

نجحت الجزائر في فرض "قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي" على جدول اعمال رؤساء القمة الافريقية الـ 35 التي ستنعقد في اديس ابابا يومي الـ 5 و6 من فبرير/شباط، بعد ان فشل وزراء الخارجية الأفارقة في التوصل لاتفاق حوله

الجزائر تطرد اسرائيل

ومن المنتظر وفق أجندة الاتحاد الأفريقي للقمة التي ستعقد يومي الـ 5 و6 من فبرير/شباط الوشيك، في أديس أبابا أن يتم مناقشة قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي، خاصة وأن الجزائر وجنوب أفريقيا يعترضان خطوة منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي وبمقترح من الدولتين سيتم مناقشة الموضوع بقمة الرؤساء الأفارقة.

اسرائيل حشرت نفسها في افريقيا

وفي تموز الماضي حصلت إسرائيل رسميا على صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وهو هدف عمل الدبلوماسيون الإسرائيليون منذ نحو عقدين لتحقيقه

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد قالت في بيان في يوليو/تموز المنصرم: "للمرة الأولى منذ عام 2002، قدم سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، ألالي أدامسو، أوراق اعتماده كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي". وأضافت: "تتمتع إسرائيل بعلاقات مع 46 دولة في أفريقيا، ولديها شراكات واسعة النطاق وتعاون مشترك في العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك التجارة والمساعدات".