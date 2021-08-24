الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد اتهام الرباط بالقيام باعمال عدائية ضد المصالح الجزائرية

مجلس الامن الاعلى في الجزائر

جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون لبحث ما وصفتها الرئاسة بالأوضاع العدائية المتواصلة من المغرب، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

واكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن قطع العلاقات مع المغرب لا يعني تضرر مواطني البلدين وكانت الجزائر أعلنت في 19 من الشهر الجاري، أنها ستعيد تقييم علاقاتها مع المغرب بعد ما وصفتها بـ "أعمال عدائية".

استدعاء السفير الجزائري في الرباط

وكانت الجزائر استدعت سفيرها لدى المغرب للتشاور الأحد الماضي واكدت انها قد تتخذ اجراءات اخرى وذلك في اعقاب تصريحات أدلى بها سفير مغربي حول منطقة القبائل.

يذكر أن العلاقات الجزائرية المغربية تشهدت توتراً منذ عقود بسبب عدة قضايا خلافية، منها الموقف من الصحراء الغربية والحدود بين البلدين الجارين مغلقة منذ 1994