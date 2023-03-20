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الجزائر تنتشل 9 جثث من عرض البحر

تاريخ النشر: 20 آذار / مارس 2023 - 12:03
مهاجرون من إفريقيا في قارب بدائي في رحلة هجرة غير شرعيه
مهاجرون من إفريقيا في قارب بدائي في رحلة هجرة غير شرعيه

البوابه - انتشل عناصر حرس السواحل في الجزائر من عرض البحر 9 جثث لشبان مهاجرين غير شرعيين و اثنين آخرين كانا على قيد الحياة،  قبالة شاطئ واد بيبي غربي ولاية سكيكدة

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وأشارت صحيفة النهار الجزائرية إلى أن عددا من المهاجرين من أفريقيا مازالوا في عداد المفقودين بعد أن تعرضوا إلى حادث بسبب تقلب الأحوال الجوية وهم على متن زورق صيد انطلق من أحد شواطئ غرب سكيكدة الجزائرية.

وسبق أن أعلنت وحدات الحرس الوطني في تونس أواخر شباط الماضي عن إلقاء القبض على 151 شخصًا من أفريقيا جنوب الصحراء في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة.

 كما تمكن خفر السواحل في تونس في وقت سابق من إنقاذ 1000 مهاجر في ‏ليلة واحدة  فقط قبالة سواحل البلاد الشرقية عقب إحباط 25 عملية هجرة غير شرعية بالتزامن مع انقاذ خفر السواحل لـ 54 تونسيا و 954 من جنسيات أفريقيا في جنوب الصحراء.

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