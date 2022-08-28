الجزائر: حشود في "وهران" ترفض زيارة ماكرون وتطالب برحيله (فيديو)

اندلعت احتجاجات في مدينة وهران الجزائرية، وسط صيحات استهجان من قبل الحشود، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المدينة التي تقع في شمال غرب البلاد، وتجواله فيها.

وطالب المحتجون الرئيس الفرنسي بالرحيل، مؤكدين رفضهم لزيارة ماركون للبلاد، مستذكرين 132 عاما من الاستعمار الفرنسي.

وأظهرت مقاطع فيديو جموع الغاضبين في "وهران" ثاني أكبر مدن الجزائر، وهم يهتفون بالعبارة المشهورة "1.2.3 فيفا لالجيري"، أي تحيا الجزائر.

وزار الرئيس الفرنسي الجزائر لمدة 3 أيام بدأت يوم الخميس الماضي، بحث خلالها مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ومسؤولين آخرين ملفات عدة في مقدمتها الشراكة والذاكرة والتعاون الأمني.

وكان تلفزيون "النهار" الجزائري نشر لقطات مصورة أظهرت اكتظاظا كبيرا حول موكب الرئيس الفرنسي ماكرون في وهران لاستقباله، لكن اتضح أن المحتشدين هتفوا بالعبارة المشهورة "1.2.3 فيفا لالجيري"، أي تحيا الجزائر، ,هتافات تطالب ماكرون بالرحيل.