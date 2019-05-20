الجزائر: رفض الإفراج عن شقيق بوتفليقة ولويزة حنون

رفضت المحكمة العسكرية الجزائرية اليوم الإفراج عن زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، و"السعيد بوتفليقة" ومديري جهاز المخابرات السابقين الجنرالين "عثمان طرطاق" وحمد مدين (الجنرال عمار)

ونظرت المحكمة العسكرية في البليدة اليوم، في طلب الإفراج، الذي تقدمت به الأمينة العامة لحزب العمال، والتي تم إيقافهما منذ 9 مايو الجاري فيما سمي بقضية سعيد بوتفليقة وتوفيق وعثمان طرطاق.

كما قدم الأطراف الثلاثة الرئيسيين في القضية طلبات بالإفراج عنهم، من المنتظر النظر فيها من قبل نفس المحكمة.

يذكر أن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قد أصدر يوم 5 مايو أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة السجن بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة"