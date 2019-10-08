الجزائر: مغرضون ادخلو النائبة الفرنسية

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية حسان رابحي، اليوم الثلاثاء، في تصريح صحافي على هامش مؤتمر لوكالات أنباء البحر المتوسط، إن "أطرافا مغرضة كانت وراء دخول ماتيلد إلى الجزائر والسماح لها بالمشاركة في مسيرات الحراك الشعبي".

وبحسب الوزير نفسه، فإن "إدخال النائبة الفرنسية للجزائر كان بهدف التشويش على الوضع الداخلي، والتدخل في شؤون جزائرية خالصة"، مشددا على أن "الجزائر لن تسمح لأي طرف بالمساس بسيادتها ووحدة ترابها، وهي ترفض رفضا قاطعا تدخل أي طرف أجنبي في شؤونها الداخلية".

وكانت النائبة الفرنسية ماتيلد بانو، قد زارت الجزائر قبل أيام وشاركت في مسيرة للطلبة الثلاثاء الماضي في مدينة بجاية شرقي الجزائر، وأوقفتها الشرطة هناك.

وكانت الشرطة الجزائرية قد أوقفت، الثلاثاء الماضي، النائبة ماتيلد بانو، عضو البرلمان الفرنسي، وسط مدينة بجاية، بعد مشاركتها في مظاهرة للطلبة ضمن الحراك الشعبي، وتمت مطالبتها بالمغادرة إلى العاصمة، ومنها إلى فرنسا.