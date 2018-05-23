الجزائر: 3 إرهابيين يسلمون أنفسهم للجيش

ارتفعت حصيلة الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ بداية شهر إبريل (نيسان) جنوبي الجزائر، إلى 22 إرهابياً،

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، أن 3 إرهابيين سلموا أنفسهم، بينهم مسؤول في أحد التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، للسلطات العسكرية جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في موقعها الرسمي على الانترنت، اليوم الثلاثاء، أن الإرهابي الخطير المسمى "أ.مولتافة"، المكنى "أبو عيسى"، مسؤول في أحد التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل، سلم نفسه، أمس الاثنين، للسلطات العسكرية بولاية تمنراست، جنوبي الجزائر.

ونوه ذات المصدر، أن " أبو عيسى" الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام .2015 ضبط بحوزته رشاش ثقيل من نوع "بي.كيه.تي"، وكمية من الذخيرة.

وفي سياق متصل، سلم الإرهابي "أ.البكاي" الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2016، اليوم ، نفسه للسلطات العسكرية بولاية تمنراست، حيث كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و3 خزنات مملوءة، وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.

كما سلم الإرهابي المسمى "غ. لكحل"، المكنى "أسيد"، اليوم أيضا، نفسه للسلطات العسكرية بولاية أدرار جنوبي الجزائر، وهو الذي كان ينشط ضمن أحد التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ التحاقه بالجماعات الإرهابية عام 2012، حيث ضبط لديه مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و4 خزنات ذخيرة مملوءة، كانت بحوزة " أسيد".

وارتفعت حصيلة الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ بداية شهر إبريل (نيسان) جنوبي الجزائر، إلى 22 إرهابياً، 19 منهم سلموا أنفسهم، و3 أخرين جرى اعتقالهم، بالإضافة إلى ضبط 20 قطعة سلاح، وكمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات، بحسب بيان وزارة الدفاع.