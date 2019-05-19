الجزيرة توقف اثنين من موظفيها بسبب فيديو الهولوكوست

أعلنت شبكة "الجزيرة" القطرية الاحد، أنها اتخذت إجراءات إدارية تأديبية بحق اثنين من صحافييها أنتجا مقطعاً مصوراً عن ما يعرف بمحرقة اليهود "الهولوكوست"، خالف المعايير والضوابط التحريرية لشبكة الجزيرة الإعلامية

وحذفت القناة الفيديو المذكور والمنشورات المرافقة له من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فور ملاحظة أن محتواه يتعارض مع معايير القناة المهنية، بحسب ما جاء في بيان.

وقال ياسر بشر المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بالشبكة: ” إن المقطع المصور تضمن إساءة واضحة وإن الشبكة تتبرأ منه ولا تقبل بنشر مثل هذا المحتوى على منصاتها وقنواتها الرقمية”.

وتناول التقرير الذي بثته المنصة الرقمية التابعة لقطر، كيفية استفادة إسرائيل من “الهولوكوست” في الحصول على مليارات من ألمانيا من أجل إقامة دولة إسرائيل، كما عمل التقرير على التقليل من آثار “الهولوكوست” بحسب ما ذكرت الخارجية الإسرائيلية.

ونشر حساب “إسرائيل تتكلم العربية” على فيس بوك، منشورا مطولا، للرد على ما ورد في الفيديو، قبل أن تقوم المنصة التابعة لقطر بحذفه لأنه مخالف للسياسة التحريرية”.

