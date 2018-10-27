"الجهاد الإسلامي" تعلن وقف إطلاق النار مع إسرائيل

"شهاب" : الحركة ملتزمة بالاتفاق، مقابل الالتزام الإسرائيلي

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، اليوم السبت، وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية، عقب يوم من التصعيد بين الجانبين.

وقال الناطق باسم الحركة داوود شهاب، في تصريح مقتضب للأناضول: "نعلن وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بعد اتصالات مصرية أجريت معنا".

وأضاف "شهاب" أن الحركة ملتزمة بالاتفاق، مقابل الالتزام الإسرائيلي.

وشنت مقاتلات إسرائيلية، مساء الجمعة وفجر السبت، سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، استهدفت معظمها مواقع لـ"كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس".

وأعلنت تل أبيب أن القصف يأتي ردًا على صواريخ فلسطينية استهدفت جنوبي إسرائيل، عقب استشهاد 6 فلسطينيين مساء أمس، برصاص إسرائيلي.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، إلّا أن "الجهاد الإسلامي" قالت، في بيان؛ إن "المقاومة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار قتل الأبرياء بدم بارد من جانب الاحتلال الإسرائيلي".

وأمس الجمعة، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 188 آخرون بجراح، أثناء قمع الجيش الإسرائيلي مظاهرات سلمية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية.