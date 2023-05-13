الجهاد الإسلامي تميل لقبول مبادرة مصرية جديدة لإنهاء التصعيد مع إسرائيل

قالت تقارير السبت، ان حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة وافقت على مقترح مصري جديد بشان وقف اطلاق النار مع اسرائيل، فيما تدرس الاخيرة المقترح الذي يأتي غداة استئناف الجانبين اطلاق الصواريخ والقصف لليوم الخامس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر فلسطيني مطلع على المحادثات إن مصر قدمت المقترح مساء الجمعة، مشيرة الى انه يتضمن صيغة جديدة لوقف إطلاق النار.

وقالت تقارير مساء السبت، ان حركة الجهاد الاسلامي وافقت من حيث المبدأ على المقترح.

فيما قال التلفزيون الاسرائيلي ان تل ابيب تدرس الصيغة الجديدة لاتفاق وقف النار، على ان تبلغ موقفها لاحقا الى مصر التي لم يكتب النجاح لمقترحات سابقة لها في هذا الصدد.

وبحسب التقارير، فان المقترح الجديد ينص على اعلان مصر التزام الجانبين بوقف استهداف المدنيين وهدم المنازل، على ان تراقب القاهرة تطبيق الاتفاق.

ومنذ بداية جولة التصعيد الحالية التي تعد الاعنف منذ آب/أغسطس 2022، سعت مصر التي تعد وسيطا تقليديا بين اسرائيل والفصائل في غزة الى التوصل الى هدنة تنهي العنف.

وسبق ان اكدت حركة الجهاد الاسلامي انها لن تقبل أي هدنة دون أن تشتمل على بندا بوقف الاغتيالات التي طالت حتى الان ستة من كبار قادتها.

ودخلت واشنطن السبت بقوة على خط جهود الهدنة، وقالت وزارة الخارجية الاميركية ان نائبة الوزير ويندي شيرمان هاتفت وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، لتؤكد له على "الضرورة الملحة" للتوصل الى هدنة من أجل تجنب مزيد الخسائر في أرواح المدنيين.

واستشهد 33 فلسطينيا واصيب اكثر من 150 اخرين في الغارات والقصف الذي شنه الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة منذ بدئه عمليته العسكرية ضد حركة الجهاد الثلاثاء.

