أرشيفية

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي السبت، أن اتفاقا لوقف إطلاق الصواريخ على اسرائيل من قطاع غزة دخل “فورا” حيز التنفيذ، بعد “وساطة مصرية”.

وقال داوود شهاب الناطق باسم الحركة، “بناء على اتصالات مصرية مكثفة بالفصائل بقيادة الجهاد الاسلامي تم الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ فورا مقابل وقف العدوان الإسرائيلي”

واتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت سوريا بأنها أمرت بإطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل بدعم من إيران حليفة دمشق.

وقال الناطق باسم الجيش جوناثان كونريكوس إن “إطلاق الصواريخ ليلا على إسرائيل تم بأمر من دمشق بمشاركة واضحة للحرس الثوري” الإيراني.

وأضاف كونريكوس أمام صحافيين أن الرد الإسرائيلي “لن يكون محدودا جغرافيا”.

وأطلقت عشرات الصواريخ من غزة على إسرائيل ليل الجمعة السبت ردّت إسرائيل عليها بسلسلة غارات على القطاع غداة استشهاد ستة فلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال على الحدود.

وهي المرة الأولى منذ أشهر التي يطلق فيها هذا العدد من الصواريخ من القطاع الفلسطيني. وجاء هذا التصاعد في العنف بينما تجري محادثات غير مباشرة بمساعدة مصر لمحاولة خفض التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويشهد السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 آذار/ مارس “مسيرات العودة” التي ينظّمها الفلسطينيون رفضاً للحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام وتأكيداً على حقّهم في العودة إلى أراضيهم التي هجّروا منها عند قيام دولة إسرائيل في 1948.

واستشهد 213 فلسطينياً على الأقلّ برصاص جنود الاحتلال منذ بدء هذه التظاهرات، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وقتل قناص فلسطيني جنديا إسرائيليا في الفترة نفسها.