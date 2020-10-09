الجيش الأذربيجاني: إصابة قادة في الجيش الأرميني بجروح بليغة

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية استهداف جيشها للفوج الخامس في القوات المسلحة الأرمينية وإصابة قادة بجروح بليغة خلال عمليات الخميس.

وأكدت الوزارة في بيان الجمعة استمرار العمليات العسكرية المضادة، الرامية إلى استعادة الأراضي المحتلة.

وأضافت أن اشتباكات عنيفة استمرت منذ أمس وحتى صباح اليوم على طول الجبهة بين البلدين، مشيرة إلى حدوث حالات فوضى بين الوحدات العسكرية الأرمينية وفرار جماعي.

وأشارت إلى أن استهداف مقر الفوج الخامس للقوات المسلحة الأرمينية، نتج عنه إصابة رئيس أركان الفرقة العاشرة صامويل جريجوريان، وقائد وحدات المدفعية أرمان ديرمايان، وعدد من الجنود بجروح بليغة.

ولفتت إلى إخلاء الوحدات العسكرية الأرمينية لمواقعهم في مدينة “هانكندي” الأذربيجانية نتيجة القصف الأذربيجاني للأهداف العسكرية، إضافة إلى تحييد عدد كبير من الجنود.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع في إقليم ناغورنو قرة باغ اليوم الجمعة سقوط 26 قتيلا آخرين في صفوف قواتها مما رفع عدد القتلى إلى 376 منذ اندلاع القتال مع القوات الأذربيجانية في 27 سبتمبر أيلول.

وتصاعد القتال إلى أسوأ مستوياته منذ التسعينيات عندما قتل نحو 30 ألف شخص.

ومنذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية.

وردا على الاعتداءات، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا، تمكن خلاله من تحرير مناطق عديدة من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم “قره باغ” و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام” و”فضولي”. (وكالات)