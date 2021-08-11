الجيش الأمريكي.. "كابول" ستسقط بيد طالبان

رجحت مصادر عسكرية مطلعة، اليوم الأربعاء، سقوط العاصمة الأفغانية كابول، بيد مسلحي حركة طالبان خلال فترة أقصاها 3 أشهر.

وتمكنت حركة طالبان عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، من السيطرة على مساحات واسعة من البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة، وكذلك بعض المعابر الحدودية، وسط معارك عنيفة مع القوات الافغانية، وتقدم كبير للحركة في العديد من المحاور.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن المصادر العسكرية، بأن القوات الأمريكية تشير إلى سيناريو سقوط العاصمة الأفغانية خلال 90 يوما، فيما أشارت مصادر أخرى إلى فترة شهر واحد

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن الوضع في البلاد ساء بشكل كبير منذ حزيران/يونيو، وحينها، وبحسب التوقعات، كان يُعتقد أنه بعد انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، قد تسقط عاصمة هذا البلد في غضون 6 أشهر.

هذا وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يعتبر استيلاء حركة طالبان المتشددة على كابول أمرا لا مفر منه، ويدعو القوات الأفغانية للتصدي بمساعدة الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه غير نادم على سحب قوات بلاده من أفغانستان، على الرغم من الهجوم النشط للمسلحين الذي بدأ منذ فترة قصيرة.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع أيار/مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر المقبل.