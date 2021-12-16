الجيش الأمريكي يسقط مسيرة قرب قاعدة التنف بسوريا

أسقطت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي مسيرة دخلت المجال الجوي لقاعدة التنف في سوريا مساء الثلاثاء.

وبين المتحدث باسم القيادة الوسطى بيل أوربان قوله إنه تم رصد طائرتين بدون طيار دخلتا المجال الجوي للتنف وأضاف: "لدى مواصلة إحدى المسيرتين مسارها إلى عمق منطقة التنف لفض النزاع، تم التوصل إلى تقييم أنها تظهر نية عدائية وتم إسقاطها".

أما المسيرة الصغيرة الثانية فقد غادرت المنطقة، ولم يكن واضحا ما إذا كانت المسيرتان تحملان متفجرات.

وحسب المتحدث، فإنه لم تكن هناك تقارير عن إصابات أو أضرار بقاعدة التنف جراء الحادث.