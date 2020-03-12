الجيش الأميركي: قتلى هجوم "التاجي" جنديين أميركيين وآخر بريطاني

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الأمريكيان والبريطاني الذين قتلوا في العراق كانوا من أفراد الجيش

وأفاد قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) كينيث ماكينزي، بأن الهجوم الصاروخي في العراق أمس نفذته على الأرجح جماعات شيعية.

وأعلنت القيادة المركزية فجر الخميس عن مقتل 3 وإصابة 12 آخرين من أفراد قوات التحالف في استهداف قاعدة التاجي، بنحو 18 صاروخا من نوع "كاتيوشا" يوم الأربعاء.

كما تعرضت مواقع عدد من الفصائل العراقية في منطقة الحدود العراقية السورية لقصف، ورجحت مصادر لـRT أن يكون طيران التحالف الدولي هو الذي نفذه.

واستهدف القصف "كتائب حزب الله" وحركتي "النجباء" و"سيد الشهداء"، و"لواء حيدريون".

إلى ذلك، وصفت الحكومة العراقية القصف الذي تعرضت له قوات من التحالف الدولي في معسكر التاجي شمالي بغداد، بـ"العمل العدائي".

من جانبها طالبت بريطانيا اليوم الخميس السلطات العراقية بالتحرك لمحاسبة المسؤولين عن هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية في العراق أسفر عن مقتل بريطاني وعسكريين أمريكيين اثنين.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان له "ينبغي أن نعثر على المسؤولين.. أرحب بدعوة الرئيس العراقي لفتح تحقيق فوري لمحاسبة الجناة.. لكن لابد أن نرى تحركا".

وأضاف أنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء أمس الأربعاء واتفق معه على أن من الضروري "التصدي لهذه الأعمال المروعة".