الجيش الأميركي يسقط مُسيرة إيرانية شرقي سوريا

أعلن الجيش الأميركي الأحد، أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أسقط طائرة مُسيرة في شرق سوريا السبت، فيما قال مسؤولون أميركيون إن المسيرة إيرانية.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل بالجيش الأميركي واين ماروتو: "نجحت طائرة التحالف في الاشتباك مع طائرة مُسيرة وإسقاطها... بالقرب من قاعدة القرية الخضراء".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، قولهم إن "الطائرة التي تم إسقاطها إيرانية"، وأنها "حلقت على مقربة من القوات الأميركية المنتشرة على الأرض في المنطقة".

وأفادت تقارير صحافية، مساء السبت، بأن "الطائرة المُسيرة كانت حلق فوق حقل ومعمل ‘كونيكو‘ للغاز الطبيعي الذي تتخذه القوات الأميركية قاعدة عسكرية"، وذكرت المصادر أن "المسيرة تابعت تحليقها لتصل إلى محيط حقل ‘العمر‘ النفطي".

وذكرت التقارير أن "القوات الأميركية، أسقطت الطائرة عبر دفاعاتها الجوية في حقل العمر، لتشهد المنطقة بعد ذلك تحليقا مكثفا للطيران المروحي الأميركي الذي بقي يجول بين قاعدتي حقلي العمر والكونيكو بريف دير الزور الشرقي".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الشهر الماضي، إنها تشعر بقلق عميق من شن هجمات على أميركيين في سورية والعراق بعد استهداف دبلوماسيين وقوات أميركية في ثلاث هجمات بصواريخ وطائرات مُسيرة أسفرت عن إصابة جنديين أميركيين.

وكانت القواعد الأميركية في قاعدتي حقلي العمر والكونيكو، اللذان يعدان أكبر حقول النفط والغاز بريف دير الزور، قد تعرضت لهجمات صاروخية مجهولة المصدر قبل عدة اسابيع.