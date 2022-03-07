الجيش الأوكراني: روسيا تستعد لاقتحام كييف

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن القوات الروسية تستعد لاقتحام كييف.

وجاء في نشرة صدرت في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن القوات الروسية تهدف إلى السيطرة بالكامل على مدن إيربين وبوتشا، على مشارف كييف.

وقالت النشرة إن القوات الروسية كانت أيضا “تحاول الحصول على ميزة تكتيكية للوصول إلى الضواحي الشرقية لكييف عبر منطقتي بروفارسكي و بوريسبيل”.

ونقلت صحيفة “أوكراينسكا برافدا” الإلكترونية عن مستشار وزارة الداخلية فاديم دينيسينكو قوله للتلفزيون الأوكراني إن “عددا كبيرا إلى حد ما من المعدات والقوات الروسية تتمركز بالقرب من كييف”.

وأضاف: “نحن نتفهم أن معركة كييف هي معركة رئيسية سنخوضها خلال الأيام المقبلة”.

من جهته، قال مكتب الرئاسة الأوكرانية إنه يجب إجلاء مئات الآلاف من الأوكرانيين من مدنهم فورا.

وذكرت صحيفة أوكراينسكا برافدا الأوكرانية الإلكترونية في ساعة متأخرة من ليل الأحد، أن هناك بالفعل العشرات من المدن في ثمانية أقاليم بالبلاد تشهد وضعا إنسانيا كارثيا، وفقا لتصريحات مكتب الرئاسة الأوكرانية.

ووفقا للصحيفة، اتهم مكتب الرئاسة، أيضاً، روسيا باستخدام الممر الإنساني كذريعة لتعزيز مواقعها العسكرية واحتلال أوكرانيا بالكامل.