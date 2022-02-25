الجيش الأوكراني يتحدث عن قتال عنيف شمال غرب العاصمة كييف

قالت هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات أوكرانية تقاوم بشدة "محتلين روس"، في منطقة كييف.

وفي مستوطنتي "ديمر" و"ايفانكيف"، شمال غرب العاصمة، ذكرت تقارير أن قوات هجومية محمولة جوا، للقوات المسلحة الأوكرانية، أوقفت “غزو قوات العدو الساحقة” على حدود نهر تيتيريف. وتم تدمير جسر عبر النهر، حسب بيان من الهيئة.

وبالإضافة إلى القتال، استهدفت غارات جوية روسية العديد من المدن.

وانطلقت صافرات الإنذار مرة أخرى في كييف، مع دخول الهجوم الروسي يومه الثاني. ودعت إدارة المدينة جميع المواطنين إلى إيجاد مأوى آمن.

وذكرت تقارير إعلامية أن قوات روسية هاجمت المطار بمدينة “ريفن” غربي البلاد. ووردت أنباء عن نشوب قتال في منطقة “سامي” بشمال شرق البلاد، قرب من الحدود الروسية. ولم يتسن التحقق من تلك التقارير من مصدر مستقل.