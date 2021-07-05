الجيش الأوكراني يراجع زي المجندات

تراجعت وزارة الدفاع الأوكرانية عن خطتها الخاصة بالسماح للمجندات بارتداء الكعب في العرض العسكري القادم، بعد تعرضها لموجه من الانتقادات الشديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامها بالتمييز ضد المرأة، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وقالت النائبة المعارضة إينا سوفسون، في منشور على فيسبوك: "من الصعب تخيل فكرة أكثر سخافة وضررًا من ذلك"، محذرة من أن سير العسكريات بالكعب العالي يضرها ويضحي من أجل الصورة النمطية لهن على أنهن "دمى جميلة".

وبلغت الضجة ذروتها يوم الجمعة عندما جلبت نائبات أحذية عالية الكعب إلى البرلمان ووضعته أمام وزير الدفاع أندريه تاران. واقترحت نائبة على تاران ارتداء الأحذية النسائية خلال العرض العسكري الشهر المقبل بمناسبة مرور 30 عامًا على الاستقلال. كما شارك عدد من الوزراء في هذه الانتقادات في الانتقادات.