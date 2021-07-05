فضيحة في أوكرانيا بعد استعراض عسكري لمجندات بالكعب العالي!

تعرضت وزارة الدفاع الأوكرانية لانتقادات حادة بعد تروجيها لعرضٍ عسكري يسمح للمجندات بارتداء الكعب العالي بدلًا من الأحذية القتالية التقليدية.

وأوضحت الوزارة بأن الهدف من نشر صورة المجندات بالكعب العالي هو عرض الجيل القادم من الجيش الأوكراني وبأن العشرات من الطالبات يتقدمن في زيهن العسكري وبكعبهن العالي.

لكن صورة المجندات قوبلت بردود فعل غاضبة حيث طالب المشرعون من وزير الدفاع بتقديم اعتذار رسمي، كما تجمع العشرات أمام مبنى الوزارة لتعبير عن استيائهم من الترويج للعرض العسكري القادم بهذه الصورة.

وبعد موجة من الردود الغاضبة من المشرعين والنشطاء قرر الجيش الأوكراني تغيير موقفه بشأن الأحذية، معترفًا بالتحديات المتمثلة في السير في الكعب العالي.

وكتبت "إينا سوفسون"، وهي نائبة من المعارضة، على فيسبوك: "يتعرض العسكريون لخطر الإصابات وتلف بالساق والأربطة وحتى أقدامهم، لكن لماذا هذه الصورة، هل هي لإحياء الصورة النمطية لشخص ما عن الدور الوحيد للمرأة كدمية جميلة؟".

وسخرت "سوفسون" من الصورة ووصفتها بأنها "ضارة" و "غبية".

وقالت "ماريا بيرلينسكا"، وهي ناشطة تناضل من أجل المزيد من المساواة بين الجنسين داخل صفوف الجيش، إن الهدف من العرض العسكري يجب أن يكون إظهار نقاط القوة في الخدمة، لكن الجندي الذي يرتدي الكعب لن يظهر سوى عدم القدرة.

وكتبت السيدة بيرلينسكا على فيسبوك: "النساء، مثل الرجال، يقاتلن بأحذية القتال، خلال الحرب، ماتت العديد من فتياتنا في ساحة المعركة بالزي العسكري".

يذكر أنه سُمح للنساء بالخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 1993، وفي عام 2018، فتح الجيش لهن العديد من الوظائف القتالية، بما في ذلك المدفعية على المركبات المدرعة والقناصة وقادة المشاة.

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