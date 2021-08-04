الجيش الإسرائيلي: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن إطلاق الصواريخ

كان الجيش الإسرائيلي، قال إن "ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على الأراضي الإسرائيلية (...) سقط اثنان في إسرائيل وواحد لم يتعد الحدود".

حمل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الحكومة اللبنانية "المسؤولية الكاملة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها"، بحسب ما نشره عبر حسابه في موقع "تويتر".

وقال أدرعي: "بغض النظر عن هوية مطلقي الصواريخ من لبنان (..) تتحمل حكومة لبنان المسؤولية الكاملة (..)"، رافضا "الحديث عن عدم سيطرة الدولة اللبنانية على نشاطات الجهات الإرهابية الفاعلة بها".

وأضاف: "إسرائيل لن تسمح باستهداف سيادتها مهما كان ولكل سبب من الأسباب".

بغض النظر عن هوية مطلقي الصواريخ من #لبنان اليوم فالعنوان واضح. تتحمل حكومة لبنان المسؤولية الكاملة عن أي عملية اطلاق نار من أراضيها. الحديث عن عدم سيطرة الدولة اللبنانية على نشاطات الجهات الإرهابية الفاعلة بها. #إسرائيل لن تسمح باستهداف سيادتها مهما كان ولكل سبب من الأسباب pic.twitter.com/qDEWTAxKgU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 4, 2021

وكان الجيش الإسرائيلي، قال إن "ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على الأراضي الإسرائيلية (...) سقط اثنان في إسرائيل وواحد لم يتعد الحدود".

وردت القوات الإسرائيلية بقصف مدفعي على أماكن إطلاق الصواريخ، وقال أدرعي إن مدفعية الجيش قصف" على طول الحدود اللبنانية ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية".