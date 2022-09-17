  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الجيش الإسرائيلي يرغم فلسطينية على نزع بلوزة طفلها بسبب صورة (فيديو)

الجيش الإسرائيلي يرغم فلسطينية على نزع بلوزة طفلها بسبب صورة (فيديو)

منشور 17 أيلول / سبتمبر 2022 - 06:16
الجيش الإسرائيلي يرغم فلسطينية على نزع بلوزة طفلها بسبب صورة

أرغم جنود اسرائيليون متمركزون عند حاجز عسكري قرب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، امرأة فلسطينية السبت، على نزع بلوزة كان يرتديها طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات بسبب صورة مسدس مطبوعة علىها !!.

اقرأ ايضاًرئيس تشيلي يرفض اعتماد سفير اسرائيل احتجاجا على قتل طفل فلسطينيرئيس تشيلي يرفض اعتماد سفير اسرائيل احتجاجا على قتل طفل فلسطيني

وقالت وكالة "شهاب" الفلسطينية التي نشرت تسجيل فيديو يظهر تفاصيل الواقعة، ان الجنود احتجزوا الفلسطينية ومنعوها من العبور الى مدينة جنين قبل نزع البلوزة، والتي قاموا بمصادرتها لاحقا.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين على حاجز طورة العسكري في منطقة يعبد جنوب غربي جنين، أرغموا والدة الطفل يوسف سند يوسف قبها، البالغ من العمر 3 سنوات فقط، على خلع ملابسه قبل ان يستولوا والاستيلاء عليها، بدعوى أن بلوزته مرسوم عليها صورة مسدس.

وكان الجنود الاسرائيليون أرغموا طفلا فلسطينيا على خلع ملابسه، والعودة إلى منزله عاريا، في يونيو/ حزيران الماضي لذات السبب.

كلمات دالة:إسرائيلالجيش الإسرائيليجنين

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...