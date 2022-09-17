الجيش الإسرائيلي يرغم فلسطينية على نزع بلوزة طفلها بسبب صورة (فيديو)

أرغم جنود اسرائيليون متمركزون عند حاجز عسكري قرب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، امرأة فلسطينية السبت، على نزع بلوزة كان يرتديها طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات بسبب صورة مسدس مطبوعة علىها !!.

وقالت وكالة "شهاب" الفلسطينية التي نشرت تسجيل فيديو يظهر تفاصيل الواقعة، ان الجنود احتجزوا الفلسطينية ومنعوها من العبور الى مدينة جنين قبل نزع البلوزة، والتي قاموا بمصادرتها لاحقا.

لوجود صورة بندقية على القميص!

قوات الاحتلال تجبر سيدة فلسطينية على خلع قميص طفلها عقب احتجازها عند حاجز شارع الشهداء وسط مدينة #الخليل pic.twitter.com/sWjZiVZK4c — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 17, 2022

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين على حاجز طورة العسكري في منطقة يعبد جنوب غربي جنين، أرغموا والدة الطفل يوسف سند يوسف قبها، البالغ من العمر 3 سنوات فقط، على خلع ملابسه قبل ان يستولوا والاستيلاء عليها، بدعوى أن بلوزته مرسوم عليها صورة مسدس.

وكان الجنود الاسرائيليون أرغموا طفلا فلسطينيا على خلع ملابسه، والعودة إلى منزله عاريا، في يونيو/ حزيران الماضي لذات السبب.